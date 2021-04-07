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Виконком погодив встановлення 50-метрового Державного прапора замість колишнього пам'ятника Леніну на майдані Соборному

Виконком погодив встановлення 50-метрового Державного прапора замість колишнього пам'ятника Леніну на майдані СоборномуВиконком Житомирської міської ради погодив встановлення 50-метрового флагштоку із прапором України на місці колишнього пам'ятника Леніну на майдані Соборному, відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконкому, передає "Замкова гора".

Зазначимо, що флагшток буде вдвічі вищим, ніж планували раніше - його висота складе 50 метрів.

"Висота 50 метрів, ми зробили візуальний огляд осі з різних сторін міста, як він буде проглядатись, тому найкраща висота - це буде 50 метрів", - зазначила головна архітекторка Житомира Ольга Бронштейн.

За задумом біля флагштоку розширять місце для пішоходів і розширять центральну частину.
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