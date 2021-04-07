Виконком погодив встановлення 50-метрового Державного прапора замість колишнього пам'ятника Леніну на майдані Соборному

Виконком Житомирської міської ради погодив встановлення 50-метрового флагштоку із прапором України на місці колишнього пам'ятника Леніну на майдані Соборному, відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконкому, передає "Замкова гора"
.
Зазначимо, що флагшток буде вдвічі вищим, ніж планували раніше - його висота складе 50 метрів.
"Висота 50 метрів, ми зробили візуальний огляд осі з різних сторін міста, як він буде проглядатись, тому найкраща висота - це буде 50 метрів", - зазначила головна архітекторка Житомира Ольга Бронштейн.
За задумом біля флагштоку розширять місце для пішоходів і розширять центральну частину.