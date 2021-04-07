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Теплопостачання у Житомирі вимкнуть 15 квітня- рішення виконкому

Теплопостачання у Житомирі вимкнуть 15 квітня- рішення виконкомуУ Житомирі вимкнуть теплопостачання 15 квітня, відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому Житомирської міської ради, передає "Замкова гора".

"Потрібно щоб середньодобова температура протягом трьох діб була вищою за 8 градусів. У мене є якраз додатком до цього рішення інформаційний матеріал стосовно погодних умов. Ми всі розуміємо, що це довгостроковий прогноз, але в нас така ситуація наступить тільки починаючи з 10-12 числа на два дні і це ще не дасть нам змоги відключитися, а фактично наступить 13, 14, 15 числа. Разом з тим незалежно навіть якщо нам два дні доведеться вимикатись вдень і вмикатись вночі, то так ми робили і попередні місяці, нарахування виставляється мешканцям по фактично спожитому газу", – зазначив начальник управління комунального господарства Житомирської міської ради Олександр Марцун.
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