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За минулу добу на Житомирщині 465 нових випадків Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 213 нових випадків захворювання на Covid-19, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 23 людини, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"

Як повідомив директор ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Зиновій Парамонов, станом на 09:00 07.04.2021 (за минулу добу – 06 квітня) зареєстровано 465 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 75417 випадків захворювання, 54861 людина одужала, 1305 випадків завершились летально.
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