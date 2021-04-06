"Червона зона" на Житомирщині: хто та як зможе отримати 8000 карантинних гривень

Мінсоцполітики оприлюднило проект постанови про порядок виплат фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам по 8 тисяч гривень. Відповідна інформація оприлюднена в проекті
постанови, який розміщено на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).
Допомогу зможуть отримати підприємці, які здійснюють свою діяльність в «червоній зоні».
Заявки потрібно подавати протягом 30 днів
з дня введення на території додаткових заходів.
За 8 тисяч гривень отримають тільки ті ФОПи і наймані працівники підприємств, чий основний вид економічної діяльності входить до Переліку основних видів економічної діяльності, щодо яких здійснюються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи.
Як і в грудні 2020 року, коли ФОПи отримували допомогу від держави, заява подається через «Портал Дія» (в тому числі з використанням мобільного додатка).Що вказати в заяві:
прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта; адреса реєстрації місця проживання заявника; номер банківського рахунку заявника для виплати допомоги — за стандартом IBAN.
Загальний обсяг наданої торік одноразової матеріальної допомоги, яка виплачувалася в розмірі 8 тис. грн, склав 3,85 млрд гривень, з яких наймані працівники отримали 1,85 млрд грн, фізичні особи — підприємці – 2,0 млрд гривень.