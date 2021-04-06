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Без засилля торгових марок та пластику: міська рада вирішила змінити вимоги до літніх майданчиків

У Житомирі міська рада ввела нові вимоги до встановлення літніх торгівельних майданчиків на вулиці Михайлівській. Впровадження нових змін розпочнеться з 15 квітня. Про це повідомила головна архітекторка міста Ольга Бронштейн.

Цьогоріч департамент містобудування та архітектури вперше додав до дозвільних документів відомість про перелік декоративних зелених насаджень та меблів. Підприємці вже розробили відповідні ескізні проєкти, департамент їх опрацював та подав свої зауваження і рекомендації.

«На жаль, практика показала, що частина підприємців не особливо дбає про зовнішній вигляд "літників". Тому цьогоріч ми категорично відходимо від брендованих парасольок та пластикових меблів на літніх майданчиках. Головна пішохідна вулиця повинна бути ошатною та мати належний європейський вигляд. Якщо підприємцям буде складно закупити саджанці, їх охоче  надасть в оренду КП "Зеленбуд"», - каже головна архітекторка міста Ольга Бронштейн.

В Україні немає єдиної концепції зовнішнього оздоблення літніх майданчиків. Це виключна прерогатива міста. 

«Тому у Житомирі вулиця Михайлівська цього року продемонструє нове обличчя, без засилля торгових марок. Це буде атмосферне місце, де відпочиває душа і серце», - резюмує Ольга Бронштейн.
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