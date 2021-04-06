У Житомирі помер 86-річний єпископ відродженої Житомирської дієцезії Ян Пурвінський

Римо-католицький єпископ Ян Пурвінський, перший єпископ відродженої Житомирської дієцезії (1991р.) в Україні, помер у ніч на 6 квітня.Про це повідомив житомирський міський голова Сергій Сухомлин.«Перестало битись серце єпископа Яна Пурвінського. Благодійник та для багатьох — духовний наставник, відданий служитель римо-католицької церкви, перший єпископ відродженої Житомирської дієцезії. Трохи більше року тому отримав звання "Почесний громадянин міста Житомира". За свої діяння має нагороду "За заслуги перед містом I ступеня"», - написав на своїй сторінці у Facebook мер Житомира.Раніше католицьке видання Сredo повідомляло, що єпископ Ян, який довгі роки хворів, 1 квітня був шпиталізований з підозрою на коронавірус. Він перебував у реанімації Житомирської обласної лікарні в тяжкому стані.Єпископ Ян Пурвінський народився 19 листопада 1934 року в Латвії в сільській польській родині. На прохання католицької громади м. Житомира 2 серпня 1977 року призначений вікарієм житомирського кафедрального собору св. Софії. У 1981 році призначений єпископським вікарієм України і Молдови. 16 січня 1991 року Папою Йоаном Павлом II призначений єпископом відродженої Житомирської дієцезії, з 1998 року - єпископом-ординарієм Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької Церкви.15 червня 2011 року Папа Бенедикт XVI прийняв відставку єпископа Яна Пурвінського з посади ординарія Київсько-Житомирської дієцезії Римсько-католицької Церкви в Україні, у зв'язку з досягненням ним пенсійного віку.