На Житомирщині поліцейські склали близько 4000 протоколів за порушення карантинних норм
- 06.04.2021, 14:53,
- Житомирщина
На Житомирщині правооохоронці склали близько 4 тисяч адміністративних протоколів за порушення карантинних норм та обмежень. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирській області.
Поліцейські посилюють контроль за дотриманням карантинних обмежень – понад 120 правоохоронців розпочали патрулювання вулиць Житомира. Вони проводять перевірки та роз’яснювальну роботу.
Про це повідомили в поліції області."Посилені відпрацювання населених пунктів Житомирщини, спрямовані на зниження вуличної злочинності та попередження правопорушень, вже стали постійними. Водночас особливу увагу поліцейські звертають на дотримання карантинних заходів громадянами та працівниками різних сфер діяльності. Тільки минулого тижня було виявлено майже півтисячі таких порушень та складені відповідні матеріали",
– розповів заступник начальника ГУНП в Житомирській області Артем Лисогор.
рейтинг:
-
- 0
-