На Житомирщині поліцейські склали близько 4000 протоколів за порушення карантинних норм

На Житомирщині правооохоронці склали близько 4 тисяч адміністративних протоколів за порушення карантинних норм та обмежень. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирській області.Поліцейські посилюють контроль за дотриманням карантинних обмежень – понад 120 правоохоронців розпочали патрулювання вулиць Житомира. Вони проводять перевірки та роз’яснювальну роботу.Про це повідомили в поліції області.– розповів заступник начальника ГУНП в Житомирській області Артем Лисогор.