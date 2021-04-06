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На Житомирщині чоловік вкрав з рейсового автобуса "передачу", в якій було майже півтора мільйони гривень

На Житомирщині 35-річний чоловік викрав із рейсового автобуса "передачу", у якій було майже півтора мільйони гривень, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Подія сталась уранці 5 квітня на автодорозі Київ – Чоп поблизу с. Улашанівки. З пасажирського мікроавтобуса, що здійснював рейс з Рівного на Київ, чоловік відкрито викрав пакунок, як виявилось, із значною сумою грошей і автівкою поїхав з місця події. Завдяки уважним пасажирам і небайдужим місцевим жителям втікача оперативно наздогнали патрульні. Нині він під вартою.

Близько 11 години до поліції надійшло повідомлення про те, що з рейсового автобуса, керманич якого зупинився на маршруті на перепочинок, невідомий чоловік через водійські дверцята зухвало забрав пакунок із чиєюсь передачею. Не зважаючи на вигуки пасажирів, незнайомець поїхав з місця події автівкою.

На щастя, люди запам’ятали марку і номер автомобіля, яким пересувався підозрюваний чоловік. А випадкові очевидці події з-поміж місцевих жителів навіть взялися переслідувати його. Усі дані оперативно були передані нарядам Управління патрульної поліції в області, які обслуговують ділянку автодороги Київ – Чоп. Уже за короткий проміжок часу патрульні зупинили втікача на польовій дорозі, кудою він намагався зрізати шлях.

За кермом зупиненого «Peugeot Expert» знаходився 35-річний житель Рівненщини. Виявилось, пакунок чоловік навіть встиг прикопати у землю біля лісосмуги, у чому згодом сам зізнався. Усі обставини зафіксували працівники слідчо-оперативної групи відділення поліції №4 (Хорошів) Житомирського райуправління поліції.

У вилученому згортку знаходились гроші у сумі близько 1 мільйон 400 тисяч гривень. Власника поліцейські встановили та з’ясували, що ця передача прямувала до столиці, де пакунок мали забрати за домовленістю.

"Попередньо відомо, що затриманий раніше працював на цьому рейсовому маршруті і приблизно міг знати, коли з водієм відправляються цінні передачі. Того ранку ще у Рівному чоловік переконався, що потрібний йому пакунок вручили водієві маршрутки і прослідував за нею на власному авто. Скориставшись тимчасовою відсутністю водія, він на очах в інших пасажирів забрав його. Завдяки небайдужості людей вдалося швидко розкрити кримінальне діяння", - повідомила заступниця начальника Хорошівського відділення поліції Діана Ніколайчук.

Нині чоловік затриманий у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України.
На Житомирщині чоловік вкрав з рейсового автобуса "передачу", в якій було майже півтора мільйони гривень


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