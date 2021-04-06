Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 16:08 – В Україні оголосили штормове попередження: де чекати снігу 
  • 16:00 – РНБО готує рішення про ключові заходи на шляху України до НАТО 
  • 15:48 – У Кремлі заявили, що вступ України до НАТО їй не допоможе 
  • 11:28 – США вводять нові санкції проти Туреччини за купівлю російських ракетних комплексів 
  • 10:05 – Повені в Індонезії та Східному Тиморі: загинули близько ста людей 

У Житомирі опалювальний сезон планують завершити 15 квітня

У Житомирі опалювальний сезон планують завершити 15 квітня, про це йдеться у проєкті рішення виконкому Житомирської міської ради, передає "Замкова гора".

"Враховуючи встановлену середньодобову температуру зовнішнього повітря вище + 8 ℃ впродовж трьох діб, з метою раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів та відповідно до діючих будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України, відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради... Завершити 15 квітня 2021 року опалювальний сезон 2020 – 2021 років на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.", - йдеться у документі.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» Кілька сотень людей прийшли до міської ради - мітингують проти підвищення тарифів
» Cкільки дітей і працівників хворіють на Covid у дитячих садочках Житомира
» Приватні житомирські ЖЕКи збираються знову підвищити тарифи
» У Житомирі почнуть будувати завод з іноземними інвестиціями: вироблятимуть товари для тварин
» Без тепла залишилось 9 будинків - у Житомирі черговий прорив тепломереж
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
В Україні оголосили штормове попередження: де чекати снігу
РНБО готує рішення про ключові заходи на шляху України до НАТО
Мер Львова відмовився купувати білоруські автобуси через "режим" Лукашенка
У Кремлі заявили, що вступ України до НАТО їй не допоможе
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
В Європі рекордно скоротилися запаси газу
РНБО готує рішення про ключові заходи на шляху України до НАТО
США вводять нові санкції проти Туреччини за купівлю російських ракетних комплексів
Повені в Індонезії та Східному Тиморі: загинули близько ста людей
У США виявили новий штам коронавірусу з подвійною мутацією
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
В Одесі зібрали вже третій трамвай-гігант (ФОТО)
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
У Кабміні розповіли як та коли зміняться тарифи на електроенергію для українців
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора