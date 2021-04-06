У Житомирі опалювальний сезон планують завершити 15 квітня
- 06.04.2021, 11:39,
- Житомирщина
У Житомирі опалювальний сезон планують завершити 15 квітня, про це йдеться у проєкті рішення виконкому Житомирської міської ради, передає "Замкова гора"
.
"Враховуючи встановлену середньодобову температуру зовнішнього повітря вище + 8 ℃ впродовж трьох діб, з метою раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів та відповідно до діючих будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України, відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради... Завершити 15 квітня 2021 року опалювальний сезон 2020 – 2021 років на території Житомирської міської об’єднаної територіальної громади.", - йдеться у документі.
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