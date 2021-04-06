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На Житомирщині затримали фуру із лісом без документів

На Житомирщині поліцейські затримали фуру завантажену колодами без відповідних документів, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Близько 08:50 працівники сектору реагування патрульної поліції Овруцького відділу зупинили на одній з вулиць міста вантажівку «DAF» для перевірки. Під час огляду з’ясувалось, що у кузові знаходяться колоди сосни.

Водій транспортного засобу, 48-річний житель Івано-Франківської області, жодних документів, що підтверджували б законність перевезення такого вантажу, не надав.

За таких обставин поліцейські слідчо-оперативної групи вилучили автомобіль та вантаж. Нині вирішується питання про накладення на них арешту.

Попередня правова кваліфікація події - ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) КК України. Законодавством таке правопорушення карається штрафом від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі чи позбавленням волі на строк до 3 років.
На Житомирщині затримали фуру із лісом без документів
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