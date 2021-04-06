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У шести районах області та у Житомирі виявили британський штам коронавірусу

У шести районах області та у Житомирі виявили британський штам коронавірусу, про це повідомляє обласний лабораторний центр, передає "Замкова гора".

"ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» повідомляє, що з метою вивчення поширення мутованих штамів SARS-CoV-2 на території Житомирської області в кінці лютого до вірусологічної референс-лабораторії ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» було направлено 20 підтверджених позитивних клінічних зразків від хворих з 10 районів, які в подальшому були направлені до Регіональної референс-лабораторії ВООЗ (м.Лондон) для проведення секвенування. 03.04.2021 р. ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» повідомив про результати дослідження зразків носоглоткових змивів.", - йдеться у повідомленні.

Проаналізувавши отримані результати слід відмітити, що циркуляція мутованих штамів, які мають британське походження (генетична лінія В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. «UK» variant) встановлена на територіях Чуднівського, Радомишльського, Бердичівського, Черняхівського, Хорошівського, Новоград-Волинського та м.Житомира).
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