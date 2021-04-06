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213 нових випадків - статистика захворюваності на Covid-19 на Житомирщині

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 213 нових випадків захворювання на Covid-19, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 23 людини, про це повідомили в обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"

Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 06.04.2021 (за минулу добу – 05 квітня) зареєстровано 213 нових лабораторно підтверджених випадків.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 74952 випадки захворювання, 53965 людей одужали, 1286 випадків завершились летально.
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