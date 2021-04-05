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Міська рада планує купити додаткові інформтабло з індикатором швидкості руху

"Агенція розвитку міста" має намір придбати та встановити в обласному центрі інформаційні табло з індикатором швидкості руху автотранспортних засобів. Відповідний тендер розмістили на Prozorro 25 березня.

Аукціон має відбутися 12 квітня 2021 року.

"Агенція розвитку міста" готова заплатити за 4 штуки 660 тис. грн. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.
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