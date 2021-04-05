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На Житомирщині банду торгівців наркотиками очолювала 29-річна жінка. ФОТО

Поліцейські затримали організаторку злочинної групи відразу після продажу нею метадону. Встановлено, що угрупування займалось поширенням у регіоні наркотиків та їх постачанням до місцевої установи виконання покарань. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирській області.

Усі слідчі дії проводились за процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури.

Так, у рамках кримінального провадження  поліцейські зафіксували  кілька фактів продажу 29-річною організаторкою наркотичних засобів. Зокрема, 5 грамів метадону - за 5 тисяч гривень. Відразу потому жінку затримали, а за місцем її проживання відбувся санкціонований обшук.

Також слідчі дії були проведені в будинках ще 4 членів угрупування. У результаті вилучено наркотичні засоби, ймовірно метадон та марихуану, електронні ваги для фасування доз із залишками порошку, кілька десятків мобільних телефонів, банківських карток, гроші та інші свідчення протиправної діяльності.

Встановлено, що до складу угрупування, окрім організаторки, входили ще двоє коростенців, троє овручан та двоє засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Ще одна 30-річна місцева жителька займалась скуповуванням та постачанням сильнодіючих лікарських препаратів.  Члени злочинної групи мали чіткі функції та відповідно їх притримувались. Чоловіки, переважно, займались перекиданням розфасованих доз на територію установи виконання покарань, їх дії координували двоє засуджених. Увесь процес скеровувався та контролювався організаторкою.

Поліцейські задокументували близько півтора десятка фактів протиправної діяльності угрупування. У ході досудового розслідування встановлено, що щоденно через членів групи проходило до 70 доз закладок метадону, а щоденний оборот складав понад 6 тисяч гривень, у тому числі через банківські перерахунки.

Загалом за період документування діяльності злочинного угрупування поліцейські вилучили у його членів наркотичних засобів, за цінами чорного ринку, на суму близько півмільйона гривень.

Більшість членів угрупування уже притягувались до кримінальної відповідальності, а їх вік становить від 25 до 37 років. Нині їм загрожує покарання у вигляді ув’язнення на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.







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