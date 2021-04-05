У скільки мільйонів обійдеться реконструкція житомирської гуманітарної гімназії № 23

Міська рада планує провести реконструкцію старого корпусу 23-ї гімназії у Житомирі. Управління капітального будівництва оголосило тендер на ремонтно-реставраційні роботи будинку школи (літера «А-ІІ») гуманітарної гімназії № 23 ім. М.Й. Очерета. Відповідний тендер опублікували 1 квітня на ProZorro
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Очікувана вартість робіт - 30,6 млн грн.
За умовами тендерної документації відремонтувати гімназію №23, що розташована в Житомирі по вулиці Б. Лятошинського, 14, підрядник має до 1 серпня 2022 року. Джерело фінансування - місцевий бюджет.
У технічному завданні вказано, що переможець торгів має розібрати надземні частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів та провести будівельні роботи, зокрема фундамент під перегородки, водостічну система, огорожу даху, перегородки і т.д.
Також підрядник має провести роботи на горищі, встановити двері та вікна, облаштувати вентиляцію, внутрішній водопровід, внутрішню каналізацію, провести кабельне телебачення, облаштувати благоустрій та озеленити територію. Управління капітального будівництва приймає тендерні пропозиції до 19 квітня, аукціон запланований на 20 квітня 2021 року.