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Як на житомирському полігоні танкісти у влучності вправлялися (ФОТО)

На бригадному полігоні на Житомирщині продовжують свій вишкіл танкісти окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Про це повідомляє АрміяInform.

Як розповіли у військовій частині, цього разу екіпажі танків Т-64 вправлялися у влучності, виконуючи навчальну вправу стрільб  вкладним стволом.

"Стрільба вкладним стволом є неодмінним та обов’язковим елементом підготовки танкістів, — говорить командир танкового батальйону офіцер Володимир Олійник. — Вправа виконується шляхом пострілу великокаліберним патроном калібру 14,5 мм зі ствола, що вкладається у гармату танка. Навички командир танка й навідник отримують абсолютно такі самі, що й під час стрільби штатним артилерійським пострілом калібру 125 мм, і при цьому вбивається одразу два зайці. По-перше, не кожен полігон розрахований для стрільби боєприпасом такого калібру, тож у цьому випадку підрозділу не довелося відбувати для вишколу на інший полігон, вистачило відстаней та умов свого, бригадного. І, по-друге, маємо суттєву економію, адже патрон калібру 14,5 мм коштує значно менше ніж снаряд, а стрільба ним за балістикою прирівнюється до пострілу осколково-фугасним снарядом".

Тож як це відбувається на практиці. Екіпаж вирушає на вихідний рубіж і завантажує боєприпаси. З ходу йому потрібно вразити мішень «танк» на відстані 900-1200 метрів, мішені «кулемет», «безвідкатна гармата на автомобілі» та «група піхоти», а це — дві ростові фігури. Після відпрацювання по всіх цілях екіпаж повертається на вихідний рубіж.

У бригаді зауважують, що стрільбам передували теоретичні заняття з вивчення основ і правил стрільби, опанування заходів безпеки, приведення до нормального бою озброєння танка, виконання нормативів із завантаження трьох артилерійських пострілів і коробки до спареного кулемета, а також надання першої домедичної допомоги. Лише після відпрацювання всіх нормативів екіпаж допускався до практичного виконання вправ стрільб.

Особовий склад танкового батальйону у повному обсязі виконав поставлене завдання і всі екіпажі показали високий вишкіл, вразивши цілі. Це й не дивно, адже більшість військовослужбовців — бувалі вояки, учасники бойових дій. Чимало з них пройшли запеклі бої 2014-2015 років і тепер передають свій неоціненний бойовий досвід молодому поколінню контрактників.















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