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На Житомирщині презентували космічну систему оповіщення про пожежі

У Поліському національному університеті презентували систему виявлення пожеж за даними космічної зйомки. Про це повідомили у пресслужбі Житомирської обласної ради.

Проект ініціювали Національний центр управління та випробувань космічних засобів і ПНУ в рамках діяльності регіонального інноваційно-космічного кластера "Полісся".

Ініціативу підтримали ГУ ДСНС у Житомирській та Одеській областях, завдяки чому до напрацювання пропозицій та рішень додатково залучили фахівців-надзвичайників. За результатами спільної роботи науковці розробили шляхи модернізації системи моніторингу теплових аномалій за даними дистанційного зондування Землі і створили інтегровану систему запобігання та ліквідації лісових пожеж. Використання новітніх систем уможливить виявлення пожеж на меншій площі й запобігання їх поширенню.

Крім того, у рамках проекту було створено програмний модуль, який дасть змогу оперативно інформувати про пожежі відповідні служби ДСНС, керівників лісових господарств, голів обласних і районних держадміністрацій та очільників територіальних громад.

У Національному центрі управління та випробувань космічних засобів зазначають, що на етапі тестування програмні комплекси нової системи забезпечують виявлення пожеж площею від 25 кв. м. та оповіщення відповідальних осіб у термін до 30 хвилин з моменту прийому супутникових даних станціями НЦУВКЗ. Ці показники кратно перевищують усі можливі аналогічні схеми надання інформації, що можуть бути організовані іноземними постачальниками.

Пілотне тестування нової системи розпочалося в Одеській та Житомирській областях із подальшим впровадженням по всій Україні.
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