На Житомирщині презентували космічну систему оповіщення про пожежі

У Поліському національному університеті презентували систему виявлення пожеж за даними космічної зйомки. Про це повідомили у пресслужбі Житомирської обласної ради.Проект ініціювали Національний центр управління та випробувань космічних засобів і ПНУ в рамках діяльності регіонального інноваційно-космічного кластера "Полісся".Ініціативу підтримали ГУ ДСНС у Житомирській та Одеській областях, завдяки чому до напрацювання пропозицій та рішень додатково залучили фахівців-надзвичайників. За результатами спільної роботи науковці розробили шляхи модернізації системи моніторингу теплових аномалій за даними дистанційного зондування Землі і створили інтегровану систему запобігання та ліквідації лісових пожеж. Використання новітніх систем уможливить виявлення пожеж на меншій площі й запобігання їх поширенню.Крім того, у рамках проекту було створено програмний модуль, який дасть змогу оперативно інформувати про пожежі відповідні служби ДСНС, керівників лісових господарств, голів обласних і районних держадміністрацій та очільників територіальних громад.У Національному центрі управління та випробувань космічних засобів зазначають, що на етапі тестування програмні комплекси нової системи забезпечують виявлення пожеж площею від 25 кв. м. та оповіщення відповідальних осіб у термін до 30 хвилин з моменту прийому супутникових даних станціями НЦУВКЗ. Ці показники кратно перевищують усі можливі аналогічні схеми надання інформації, що можуть бути організовані іноземними постачальниками.Пілотне тестування нової системи розпочалося в Одеській та Житомирській областях із подальшим впровадженням по всій Україні.