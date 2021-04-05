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На Житомирщині зробили ілюмінацію барокового костелу XVIII століття

У селі Стара Котельня Волицької громади, що на Житомирщині, облаштували нічне підсвічування старовинного костелу св. Антонія Падуанського. Про це повідомляє Голос України.

Проект реалізували за грантові кошти, виділені в рамках програми Британської Ради "Активні громадяни".

На фасаді костелу в стилі пізнього європейського бароко, побудованого у 1786 році й прикрашеного пілястрами іонічного ордера, встановили п'ять прожекторів на сонячних батареях.

За словами депутата Волицької сільської ради Оксани Савченко, це - перший реалізований грант молодої громади.

"Костел наче ожив і став не старою сірою спорудою, а місцем справжньої віри в дива, які ми здатні створити власними руками", - розповіла вона.

Нещодавно громада також виборола фінансування на облаштування території навколо костелу за результатами конкурсу для учасників проекту "Успішні локальні громади" від Фонду "Освіта для демократії", ГО "Точка доступу" та ГО "Наше Поділля".
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