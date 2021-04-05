У Коростені знову підвищать ціну на водопостачання

Жителям Коростеня доведеться платити більше за користування водою. Про це інформує Коростень.ТБ з посиланням на місцевий «Водоканал».Крім цього, мешканці багатоповерхівокза обслуговування на одну квартиру.- розповів головний економіст КП «Водоканал» Микола Сидорук.Отже, нова вартість за один кубометр