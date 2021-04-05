У Коростені знову підвищать ціну на водопостачання
- 05.04.2021, 14:35,
- Житомирщина
Жителям Коростеня доведеться платити більше за користування водою. Про це інформує Коростень.ТБ з посиланням на місцевий «Водоканал».
Крім цього, мешканці багатоповерхівок додатково будуть сплачувати 18 грн абонентської плати
за обслуговування на одну квартиру.«Сьогодні діє тариф 31 грн 22 коп за кубічний метр. Він не переглядався вже два з половиною роки. Сьогодні нами здобрений розрахунок на новий тариф, складається він з усіх затрат і ділиться на кубічний метр. Ми прораховуємо, скільки потрібно заробітної плати, податків, скільки реагентів, хлору, коагулянту, скільки електроенергії, все це шумується і ділиться на ті куби, які плануємо ми отримати»,
- розповів головний економіст КП «Водоканал» Микола Сидорук.
Отже, нова вартість за один кубометр буде складати 41 грн 72 коп.
рейтинг:
-
- 0
-