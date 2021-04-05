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З початку року на Житомирщині майже 100 разів зникали діти

На Житомирщині з початку року поліція 98 разів розшукувала дітей. З них 97 вдалося повернути вчасно, а одного неповнолітнього знайшли мертвим. Наймолодша дитина, яку розшукували – хлопчик віком 2,5 років. Про це повідомили у пресслужбі ГУНП у Житомирській області.

"У поточному році правоохоронці встановили місце перебування 98 дітей і підлітків, 89 з них повернули додому упродовж першої доби пошуків. На жаль, маємо трагічний випадок, коли пошукові заходи закінчились виявленням тіла неповнолітнього. Так сталось у Радомишлі, де кілька днів поспіль тривали пошуки 16-річного юнака. Дуже важливо, щоб батьки чи родичі зниклих звертались до поліції одразу ж", – розповів заступник начальника ГУНП Артем Лисогор.

4 квітня поліція розшукувала також 11-річного хлопчика з Коростеня. Він пішов із дядьком до церкви. Дядько відволікся на власні справи, а племінник тим часом кудись подівся. Кілька годин чоловік самотужки марно намагався знайти хлопчика

На розшук малолітнього були зорієнтовані наряди патрульних поліцейських та працівників Житомирського районного управління поліції. Правоохоронці перевіряли ймовірні місця перебування хлопчика. Врешті уже за годину до поліції зателефонувала мати розшукуваного і повідомила, що її син щойно прийшов додому. Як з’ясувалось, малий загубив із виду свого дядька біля церкви, тож вирішив самостійно добиратися до Коростеня. На щастя, з малим нічого лихого не сталося.

У поліції назвали основні причини зникнення дітей – потяг до подорожування, сімейні негаразди і непорозуміння з батьками та перші ніжні почуття.
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