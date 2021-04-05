Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 15:19 – У США резервуар з хімікатами може вилитися в затоку Тампа. В одному з округів оголосили надзвичайний стан 
  • 10:17 – У Білорусі за березень затримали понад тисячу протестувальників 
  • 09:10 – Минулої доби на Донбасі бойовики 1 раз порушили "режим тиші" 
  • 09:04 – У Болгарії на парламентських виборах лідирує партія прем’єра Борисова 
  • 09:01 – Суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях на 87 окрузі в Прикарпатті - Шевченко 

У Житомирі 18-річний хлопець відправив до реанімації 43-річного чоловіка

У Житомирі 18-річний хлопець відправив до реанімації 43-річного чоловіка. Про це повідомили у пресслужбіГУНП у Житомирській області.

Повідомлення про ушпиталення до реанімаційного відділення 43-річного житомирянина надійшло до поліції близько 07:20.

За даними правоохоронців, чоловік отримав травму на вулиці у мікрорайоні «Польова» обласного центру.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції. Правоохоронці опитали ймовірних свідків та очевидців, а також вивчили записи з камер відеоспостереження, встановлених неподалік місця події. Як з’ясувалось, травмований зустрівся неподалік крамниці з парубком, з яким у них зав’язалася сварка. У результаті хлопець ударив чоловіка, після чого той упав.
Поліцейські встановили особу учасника інциденту, 18-річного жителя обласного центру. Його розшукали та затримали. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Слідчі з’ясовують всі обставини. Попередньо, між чоловіком та хлопцем були давні неприязні стосунки. Через це під час зустрічі між ними розгорівся конфлікт, у результаті якого чоловік отримав травму.

Законодавством такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» У Житомирі поліцейські затримали нападника на продавчиню косметичного магазину
» На Житомирщині батько поранив ножем сина
» Житомирські розшуківці знайшли та затримали у столиці серійного крадія
» На Житомирщині водій збив пішохода та втік з місця ДТП
» У Малині під колесами потяга загинула 16-річна дівчина, а в Бердичеві електричка травмувала чоловіка
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Минулої доби на Донбасі бойовики 1 раз порушили "режим тиші"
Суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях на 87 окрузі в Прикарпатті - Шевченко
У Києві розпочався локдаун: що заборонено
Хакери опублікували персональну інформацію півмільярда користувачів Facebook
Німеччина та Франція засудили Росію за ескалацію на Донбасі
Експресом — по Галактиці: подорожі Всесвітом вже не здаються фантастикою
На Марсі знайшли новий тип стародавнього кратерного озера
У США резервуар з хімікатами може вилитися в затоку Тампа. В одному з округів оголосили надзвичайний стан
У Білорусі за березень затримали понад тисячу протестувальників
У Болгарії на парламентських виборах лідирує партія прем’єра Борисова
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
У Кабміні розповіли як та коли зміняться тарифи на електроенергію для українців
Як карантин змінив сферу зайнятості та що очікувати далі?
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора