У Житомирі 18-річний хлопець відправив до реанімації 43-річного чоловіка. Про це повідомили у пресслужбіГУНП у Житомирській області.
Повідомлення про ушпиталення до реанімаційного відділення 43-річного житомирянина надійшло до поліції близько 07:20.
За даними правоохоронців, чоловік отримав травму на вулиці у мікрорайоні «Польова» обласного центру.
"На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського райуправління поліції. Правоохоронці опитали ймовірних свідків та очевидців, а також вивчили записи з камер відеоспостереження, встановлених неподалік місця події. Як з’ясувалось, травмований зустрівся неподалік крамниці з парубком, з яким у них зав’язалася сварка. У результаті хлопець ударив чоловіка, після чого той упав.
Поліцейські встановили особу учасника інциденту, 18-річного жителя обласного центру. Його розшукали та затримали. Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
Слідчі з’ясовують всі обставини. Попередньо, між чоловіком та хлопцем були давні неприязні стосунки. Через це під час зустрічі між ними розгорівся конфлікт, у результаті якого чоловік отримав травму.
Законодавством такі протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.