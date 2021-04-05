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У Бердичівському районі нетверезий чоловік заснув у канаві із гранатою в руках

У смт. Гришківці Бердичівського району поліцейські виявили нетверезого чоловіка, який заснув у канаві при дорозі, тримаючи у руках запал від гранати Ф-1, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Близько 13:00 до Бердичівського районного відділу поліції надійшло повідомлення про падіння у придорожню канаву на одній з вулиць смт Гришківців ймовірно нетверезого чоловіка. На місце події вирушили поліцейські сектору реагування патрульної поліції.

Правоохоронці застали на узбіччі 66-річного місцевого жителя. Чоловік дійсно мав ознаки сп’яніння та поводився дещо неадекватно, зокрема, відмовлявся вийняти з кишень руки та продемонструвати їх вміст. Зрештою він витягнув та кинув у траву предмет, схожий на запал гранати. Надалі, під час поверхневого огляду, поліцейські виявили у нього у корпус гранати Ф-1.

Відтак інспектори обмежили доступ людей до потенційно небезпечної території. На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції та працівники вибухотехнічної служби ГУНП Житомирщини. Правоохоронці задокументували всі обставини та вилучили небезпечний предмет.

"Під час освідування чоловіка ми встановили, що він дійсно перебував у стані сп’яніння – прилад показав наявність 2,62 проміле алкоголю. Боєприпас він нібито знайшов у лісі, - коментує начальник Бердичівського РВП Олег Мельничук. – Утім ми з’ясовуємо і походження гранати, і мету, з якою чоловік її зберігав".

Нині триває подальше встановлення всіх обставин у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Законодавством носіння, зберігання, придбання, передача чи збут бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.
У Бердичівському районі нетверезий чоловік заснув у канаві із гранатою в руках
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