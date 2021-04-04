У Малинському районі поліцейський на власній автівці збив чоловіка та втік з місця аварії

На Малинщині співробітник поліції на власній автівці збив пішохода та втік з місця аварії, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Повідомлення про виявлення тіла чоловіка на дорозі вулиці села надійшло до поліції близько 22:30 години. О 23.05 на території області було введено поліцейську операцію «Перехват», оскільки зафіксовані на місці події обставини свідчили про загибель чоловіка у результаті дорожньо-транспортної пригоди. Смертельно травмованим виявився місцевий житель, 1974 р.н.
Завдяки зібраним на місці події речовим доказам вдалося встановити марку та колір машини. Відтак поліцейські розпочали заходи для встановлення автомобіля, причетного до дорожньої пригоди.
Упродовж ночі перевіряли автомобілі марки «Шкода» зеленого кольору та їх власників щодо причетності до вказаної ДТП. У результаті на одній з вулиць м. Малина був виявлений автомобіль з характерними механічними пошкодженнями. Під час перевірки його власника встановлено, що машина належить поліцейському місцевого відділення поліції, 1988 р.н., який з 1 квітня був відкомандирований до Управління карного розшуку ГУНП.
Про вказані обставини було негайно повідомлено Територіальне управління ДБР. Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Водночас за наказом начальника ГУНП в області інспекцією з особового складу УКЗ ГУНП Житомирщини розпочато службове розслідування.