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У Житомирі під час пожежі у багатоповерхівці загинув 46-річний чоловік

У Житомирі під час пожежі у квартирі загинув 46-річний чоловік, його 79-річного батька вдалось врятувати, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора".

Займання у квартирі сталось вчора пізно ввечері в трьохкімнатній квартирі дев’ятиповерхового житлового будинку по вул. Леха Качинського у м. Житомир.

На місці події стало відомо, що квартира знаходиться на першому поверсі. Вогнеборців попередили, що у помешканні можуть бути люди. Рятувальники у складі ланки газодимозахисної служби зайшли у задимлене приміщення. Провівши розвідку всередині оселі, в одній із кімнат вони виявили чоловіка, який ледь подавав ознаки життя. Бійці ДСНС винесли 79-річного постраждалого на сходову клітину і надали першу до медичну допомогу. В подальшому чоловік з отруєнням чадним газом був госпіталізований до лікарні. Також сусіди повідомили, що всередині може бути і син власника. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили у третій кімнаті обгоріле тіло 46-річного загиблого чоловіка, який лежав на тліючих речах.

Попередньою причиною займання називають необережне поводження з вогнем під час куріння.
У Житомирі під час пожежі у багатоповерхівці загинув 46-річний чоловік



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