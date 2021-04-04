На Житомирщині 616 нових випадків Covid-19 за добу, 8 людей померли
- 04.04.2021, 12:50,
- Житомирщина
Протягом минулої доби на території області зафіксовано 616 нових випадків захворювання на Covid-19, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 8 людей, про це повдіомили в обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 04.04.2021 (за минулу добу – 03 квітня) зареєстровано 616 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 74182 випадки захворювання, 53494 людини одужали, 1250 випадків завершились летально.
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