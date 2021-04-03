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На католицький Великдень у Житомирі вийдуть додаткові рейси громадського транспорту

На католицький Великдень у Житомирі вийдуть додаткові рейси громадського транспортуНа католицький Великдень у Житомирі на рейси вийде додатковий громадський транспорт, про це повідомили у прес-службі міської ради, передає "Замкова гора".

З метою забезпечення перевезення мешканців міста після святкової меси 3.04.2021 року буде організовано роботу 3-х автобусних спецрейсів з 23:30 години по напрямках:

вул. Театральна- Богунія
вул. Театральна-Крошня
вул. Театральна - вул. Київська - вул. Вітрука - вул. В.Бердичівська – вул. Перемоги
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