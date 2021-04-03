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Зривали замки та виносили все, що становило хоч найменшу цінність - на Житомирщині затримали дачних крадіїв

Зривали замки та виносили все, що становило хоч найменшу цінність - на Житомирщині затримали дачних крадіївЖитомирські поліцейські затримали двох парубків, які обкрадали дачні будинки, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора".

Днями до відділу поліції № 1 Житомирського районного управління за допомогою звернулася 63-річна жителька обласного центру. Жінка повідомила, що за час її відсутності з господарського приміщення дачного будинку в одному з сіл Оліївської громади хтось викрав мотоблок та металеві вироби.

Оперативники Житомирського району опитали можливих свідків, відпрацювали територію населеного пункту та встановили, що до викрадення майна може бути причетним 23-річний житель цього ж села. Свою вину молодик визнав та розповів, що потрапив до чужого господарства, зламавши навісний замок. Викрадене майно згодом продав односельцям, видаючи його за власне.

Також працівники карного розшуку встановили причетність 18-річного жителя одного з сіл Новогуйвинської громади до скоєння крадіжки з підсобного приміщення дачного будинку 60-річного житомирянина. Скориставшись тривалою відсутністю господаря, юнак зламав замок та потрапив до господарського приміщення, звідки поцупив металевий дріт.

Наразі в обох випадках поліцейські вилучили речові докази та за фактом крадіжки слідчі проводять досудове розслідування.
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