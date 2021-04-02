Через випалювання сухої трави троє мешканців області отримали опіки
- 02.04.2021, 12:05,
- Житомирщина
На Житомирщині через випалювання сухої трави опіки тіла отримали троє людей, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Увечері 1 квітня до поліції надійшло повідомлення про доставлення до Брусилівської лікарні двох жителів с. Карабчина з опіками. Попередньо, 80-річний пенсіонер спалював траву на присадибній ділянці, у цей час йому стало зле та чоловік втратив свідомість. 78-річна дружина пенсіонера намагалась загасити полум’я, яке вже перекинулося на чоловіка. У результаті обоє отримали термічні опіки різного ступеню (у чоловіка медики діагностували ураження близько 70-90% тіла, у жінки – 40%).
Цього ж вечора до Попільнянської лікарні з опіками близько 40% тіла доставили 61-річного жителя селища. Чоловік також спалював траву на власній присадибній ділянці. Вогонь почав розповсюджуватися і на сусідні ділянки, тож він намагався самостійно загасити пожежу. У результаті отримав опіки різного ступеню.
Поліція з’ясовує всі обставини подій та нагадує, що чинним законодавством заборонено самовільне випалювання рослинності або її залишків. Відповідно до ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за це передбачені значні штрафні санкції.
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