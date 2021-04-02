Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 10:42 – Довибори у Верховну Раду на Прикарпатті: ЦВК опрацювала 90% протоколів: Шевченко програє Вірастюку 914 голосів 
  • 09:26 – Жертвами протистояння у М'янмі стали понад 40 дітей 
  • 09:23 – У Британії виявили 30 випадків тромбозів після щеплень вакциною AstraZeneca 
  • 09:12 – Коронавірус: у двох областях України виявлено південноафриканський варіант 
  • 09:08 – Двоє українських військовослужбовців поранено за добу на Донбасі 

Через випалювання сухої трави троє мешканців області отримали опіки

На Житомирщині через випалювання сухої трави опіки тіла отримали троє людей, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".

Увечері 1 квітня до поліції надійшло повідомлення про доставлення до Брусилівської лікарні двох жителів с. Карабчина з опіками. Попередньо, 80-річний пенсіонер спалював траву на присадибній ділянці, у цей час йому стало зле та чоловік втратив свідомість. 78-річна дружина пенсіонера намагалась загасити полум’я, яке вже перекинулося на чоловіка. У результаті обоє отримали термічні опіки різного ступеню (у чоловіка медики діагностували ураження близько 70-90% тіла, у жінки – 40%).

Цього ж вечора до Попільнянської лікарні з опіками близько 40% тіла доставили 61-річного жителя селища. Чоловік також спалював траву на власній присадибній ділянці. Вогонь почав розповсюджуватися і на сусідні ділянки, тож він намагався самостійно загасити пожежу. У результаті отримав опіки різного ступеню.

Поліція з’ясовує всі обставини подій та нагадує, що чинним законодавством заборонено самовільне випалювання рослинності або її залишків. Відповідно до ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за це передбачені значні штрафні санкції.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» У Житомирській області жінка отримала опіки рук, намагаючись розтопити грубу за допомогою бензину
» За добу на Житомирщині загинули двоє майстрів лісу, на яких впали дерева
» ДТП під Хорошевом на Житомирщині - троє людей травмовані, серед них дитина
» На Житомирщині продовжують палити суху траву, за добу рятувальники 5 разів гасили палаючий сухостій
» На Житомирщині легковик зіштовхнувся із фурою, постраждали двоє людей
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Довибори у Верховну Раду на Прикарпатті: ЦВК опрацювала 90% протоколів: Шевченко програє Вірастюку 914 голосів
Коронавірус: у двох областях України виявлено південноафриканський варіант
Доба в ООС: бойовики 5 разів порушили "режим тиші"
У Пентагоні відреагували на загострення на Донбасі
Які зміни чекають на українців з 1 квітня: підвищення пенсійного віку, нові ціни на газ та весняний призов до армії
Жертвами протистояння у М'янмі стали понад 40 дітей
У Британії виявили 30 випадків тромбозів після щеплень вакциною AstraZeneca
Двоє українських військовослужбовців поранено за добу на Донбасі
Під 20 тисяч хворих за добу і 433 померлих – антирекорди COVID в Україні
У Конго бойовики вбили щонайменше 23 людини
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
У Кабміні розповіли як та коли зміняться тарифи на електроенергію для українців
Як карантин змінив сферу зайнятості та що очікувати далі?
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора