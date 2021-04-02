На Житомирщині іномарка на мокрій дорозі вилетіла в кювет та перекинулась - водій отримав травми
- 02.04.2021, 11:37,
- Житомирщина
На Житомирщині на трасі "Житомир - Сквира" іномарка вилетіла в кювета та перекинулась, водій автівки отримав травми, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
.
Аварія сталась сьогодні вранці. Попередньо, близько 7:55 водій автомобіля «Peugeot», 41-річний житель Вінницької області, рухаючись у сторону м. Житомира, не впорався з керуванням на мокрій дорозі та з’їхав у кювет, де машина перевернулася.
Унаслідок ДТП керманич отримав тілесні ушкодження, попередньо легкого ступеню. Нині триває з’ясування всіх обставин.
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