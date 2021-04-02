Житомирські прикордонники у зоні відчуження затримали сталкера з Луганська

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС житомирські прикордонники затримали сталкера з Луганська, про це повідомили у пресслужбі Житомирського прикордонного загону, передає "Замкова гора"
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В ході реалізації оперативної інформації, спільний наряд неподалік н.п. Дитятки затримав молодика, який з метою екстремального туризму порушив режим радіаційної безпеки відселеної території. Як з’ясувалось, 19-річний юнак прибув з тимчасово окупованої території та вирішив незаконно побувати у зоні ЧАЕС.
На правопорушника співробітники поліції склали адміністративний протокол за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіаційного забруднення», рішення за яким прийматиме суд.
Також учора, реалізовуючи інформацію, надану прикордонниками відділу «Іванків», співробітники Нацполіції затримали в Чорнобильській зоні чотирьох любителів екстремального туризму. На правопорушників, якими виявились жителі Харківської, Волинської областей та міст Дніпро і Харків, складено адміністративні матеріали. Міру їх покарання також буде визначати суд.