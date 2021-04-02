Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 10:42 – Довибори у Верховну Раду на Прикарпатті: ЦВК опрацювала 90% протоколів: Шевченко програє Вірастюку 914 голосів 
  • 09:26 – Жертвами протистояння у М'янмі стали понад 40 дітей 
  • 09:23 – У Британії виявили 30 випадків тромбозів після щеплень вакциною AstraZeneca 
  • 09:12 – Коронавірус: у двох областях України виявлено південноафриканський варіант 
  • 09:08 – Двоє українських військовослужбовців поранено за добу на Донбасі 

Житомирські прикордонники у зоні відчуження затримали сталкера з Луганська

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС житомирські прикордонники затримали сталкера з Луганська, про це повідомили у пресслужбі Житомирського прикордонного загону, передає "Замкова гора".

В ході реалізації оперативної інформації, спільний наряд неподалік н.п. Дитятки затримав молодика, який з метою екстремального туризму порушив режим радіаційної безпеки відселеної території. Як з’ясувалось, 19-річний юнак прибув з тимчасово окупованої території та вирішив незаконно побувати у зоні ЧАЕС.

На правопорушника співробітники поліції склали адміністративний протокол за ст. 46-1 КУпАП «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіаційного забруднення», рішення за яким прийматиме суд.

Також учора, реалізовуючи інформацію, надану прикордонниками відділу «Іванків», співробітники Нацполіції затримали в Чорнобильській зоні чотирьох любителів екстремального туризму. На правопорушників, якими виявились жителі Харківської, Волинської областей та міст Дніпро і Харків, складено адміністративні матеріали. Міру їх покарання також буде визначати суд.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» У зоні відчуження Чорнобильської АЕС прикордонники затримали двох сталкерів
» Прикордонники затримали трьох чоловіків, які намагались доставити в Україну контрабандні медикаменти з Росії
» На Житомирщині затримали вантажівку із нелегальною деревиною
» Житомирські оперативники розшукали та затримали угонщика-рецидивіста
» Житомирські оперативники затримали молодика, який на вулицях «полював» на золоті прикраси
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Довибори у Верховну Раду на Прикарпатті: ЦВК опрацювала 90% протоколів: Шевченко програє Вірастюку 914 голосів
Коронавірус: у двох областях України виявлено південноафриканський варіант
Доба в ООС: бойовики 5 разів порушили "режим тиші"
У Пентагоні відреагували на загострення на Донбасі
Які зміни чекають на українців з 1 квітня: підвищення пенсійного віку, нові ціни на газ та весняний призов до армії
Жертвами протистояння у М'янмі стали понад 40 дітей
У Британії виявили 30 випадків тромбозів після щеплень вакциною AstraZeneca
Двоє українських військовослужбовців поранено за добу на Донбасі
Під 20 тисяч хворих за добу і 433 померлих – антирекорди COVID в Україні
У Конго бойовики вбили щонайменше 23 людини
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
У Кабміні розповіли як та коли зміняться тарифи на електроенергію для українців
Як карантин змінив сферу зайнятості та що очікувати далі?
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора