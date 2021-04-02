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На Житомирщині посадовець виправної колонії за 5 тисяч гривень "продав" ув'язненому заохочення

На Житомирщині правоохоронці затримали посадовця виправної колонії, який за 5 тисяч гривень "продав" ув'язненому заохочення, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

За даними слідства, начальник відділення виправної колонії пообіцяв ув'язненому ініціювати перед керівництвом колонії розгляд питання щодо застосування йому заохочення за грошову винагороду на суму 5000 грн.

Відтак після того, як посадовець отримав від засудженого неправомірну вигоду, був підготовлений відповідний рапорт щодо його заохочення.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за ч. 2 ст. 369-2 КК України.
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