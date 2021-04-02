855 нових випадків за добу - статистика Covid-19 на Житомирщині

За минулу добу на території області зафіксовано 855 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померло 11 людей, про це повідомили у обласномук лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 02.04.2021 (за минулу добу – 01 квітня) зареєстровано 855 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 72924 випадки захворювання, 52456 людей одужали, 1226 випадків завершились летально.