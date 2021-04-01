Внесли у акти "зайві" роботи та завищили ціни на матеріали - на Житомирщині підприємець, будуючи спортмайданчик, заволодів 300 тис. бюджетних грн

На Житомирщині директор товариства з обмеженою відповідальністю та інженер з технічного нагляду вносили неправдиві відомості у акти виконаних робіт, через що отримали 300 тисяч "зайвих" бюджетних гривень за будівництво дитячого майданчика, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Підрядник у серпні-грудні 2019 року проводив будівельні роботи з реконструкції спортивного майданчика у смт Народичах Житомирської області. Діючи за попередньою змовою з інженером, підприємець вніс до актів приймання виконаних робіт неправдиву інформацію та завищив ціни на роботи та матеріали. У результаті таких дій він заволодів бюджетними коштами Народицької громади на суму понад 340 тисяч гривень.
Нині тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
За такі дії чоловікам загрожує від 5 до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять детективи слідчого управління ГУНП за оперативного супроводження УСР в Житомирській області ДСР НПУ та процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури.