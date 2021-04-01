У Коростені нетверезий чоловік побив жінку-поліцейську

У Коростені нетверезий чоловік травмував жінку-поліцейську, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора"
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Подія сталася близько 15:25 по вулиці Карбишева у Коростені. Наряд поліцейських, які забезпечували реагування на повідомлення про порушення громадського порядку, прибули за вказаною адресою. Там група молоді вказала на чоловіка неподалік магазину, який поводив себе неадекватно та, за словами очевидців, кидався у бійку.
Поліцейські відвели молодика від натовпу та розпочали встановлення його особи. Під час спілкування чоловік раптово і безпричинно ударив поліцейську кулаком в обличчя. За таких обставин до дебошира застосували спецзасіб кайданки та доставили спочатку у медзаклад для освідування та надання допомоги через стан сп’яніння, а згодом - до управління поліції для встановлення усіх обставин правопорушення.
Відтак з’ясувалось, що чоловік – 31-річний житель м. Коростеня, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.
У 29-річної поліцейської медики зафіксовали забій та гематому.
Наразі за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження або позбавлення волі терміном до 5 років.