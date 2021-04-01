У Коростені депутату міської ради в обличчя розбризкали сльозогінний газ - поліція розпочала кримінальне провадження

У Коростені депутату міської ради у обличчя розприскали сльозогінний газ, за цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора"
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Двоє невідомих чоловіків, у медичних масках, близько восьмої години ранку при зустрічі з місцевим жителем, депутатом Коростенської міської ради від однієї з політичних партій, розбризкали з балончика перцевий газ йому в обличчя.
Унаслідок таких хуліганських дій потерпілому заподіяно тілесні ушкодження - хімічний опік очей. Наразі з'ясовуються усі обставини вчинення кримінального правопорушення.
"За процесуального керівництва Коростенської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом скоєння хуліганських дій стосовно місцевого депутата (ч. 2 ст. 296 КК України).
Інцидент стався 30.03.2021 у місті Коростені", - повідомили у прокуратурі.
Місцеве видання KOROSTEN.TODAY
повідомило, що потерпілий - депутат міської ради Андрій Недашківський.