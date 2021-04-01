Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизація
 
 
  • 09:45 – Доба в ООС: бойовики 5 разів порушили "режим тиші" 
  • 09:42 – У Конго бойовики вбили щонайменше 23 людини 
  • 09:38 – Сполучені Штати відновили санкції проти дев'яти білоруських компаній 
  • 09:36 – Франція оголосила третій локдаун 
  • 09:33 – У Пентагоні відреагували на загострення на Донбасі 

На Житомирщині лікар-стоматолог, разом зі спільниками, продавали нарковмісні медикаменти

На Житомирщині лікаря стоматолога, разом із трьома спільниками, продавали нарковмісні медикаменти наркозалежним особам, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора".

За даними слідства, організовану злочинну групу, з метою незаконного отримання прибутку, створив 38-річний житель Житомира, лікар-стоматолог однієї з міських поліклінік, залучивши двох пацієнтів замісної підтримуючої терапії та свого знайомого.

Співучасники, маючи можливість безкоштовно отримувати значну кількість медичних препаратів із вмістом наркотичного засобу «бупренорфін», як безпосередньо у лікаря-нарколога, так і в аптеках за спецрецептами, акумулювали препарат для подальшого збуту.

У період з вересня 2019 по серпень 2020 року учасники групи систематично збували медпрепарат наркозалежним жителям області.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи вилучено понад дві сотні нарковмісних пігулок та отримані від злочинної діяльності грошові кошти - 3 тис. доларів США та 3,5 тис. Євро.

"Житомирською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, вчинені організованою групою у складі чотирьох осіб.
Наразі, 31 березня 2021 року, усім чотирьом особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 307 КК України.", - повідомили у прокуратурі.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
» У Житомирі судитимуть організовану злочинну групу за виготовлення та збут особливо небезпечних наркотиків
» На Житомирщині викрили і затримали наркогрупу з мільйонними грошовими оборотами
» На Житомирщині судитимуть групу осіб, що під час розмитнення транспортних засобів не сплатила податки на суму 8,2 млн грн
» На Житомирщині поліцейські затримали організовану групу наркоторговців
» Під Житомиром викрили нарколабораторію з виготовлення амфетаміну
Залишити коментар

Зробіть Ваш вибір
Чи будете ви вакцинуватися від Covid-19?
Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Доба в ООС: бойовики 5 разів порушили "режим тиші"
У Пентагоні відреагували на загострення на Донбасі
Які зміни чекають на українців з 1 квітня: підвищення пенсійного віку, нові ціни на газ та весняний призов до армії
Збірна України з футболу знову втрачає очки у відборі до Чемпіонату світу - жовто-сині зіграли унічию із Казахстаном
Україна отримає ще майже мільйон доз вакцини Pfizer, – Ляшко
У Конго бойовики вбили щонайменше 23 людини
Сполучені Штати відновили санкції проти дев'яти білоруських компаній
Франція оголосила третій локдаун
У Японії зацвіла сакура - найраніше за понад тисячу років
В Афганістані застрелили трьох жінок-медичних працівників, які проводили вакцинацію від поліомієліту
Рекомендуємо
  • Технології
  • Економіка
Захисні маски завтрашнього дня: технології ковідної епохи (ФОТО)
WhatsApp запустив функцію групових дзвінків
Паспорти в смартфонах стали доступними для всіх українців
Microsoft оголошує конкурс освітніх стартапів для молоді
В один клік без черг та хабарів: Глава держави підписав указ щодо розвитку електронних послуг
Оголосили в розшук: НАБУ підозрює Дубілета у мільярдних розтратах
Суд арештував майно і 100% акцій "Мотор Січ"
Житомирська міська рада має намір виділити кошти на будівництво Індустріального парку та ліки проти коронавірусу
У Кабміні розповіли як та коли зміняться тарифи на електроенергію для українців
Як карантин змінив сферу зайнятості та що очікувати далі?
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Опитування
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Блоги
Ми в соцмережах
Замкова гора