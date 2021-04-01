У Новограді-Волинському затримали автомобільного крадія - чоловік обікрав щонайменше 9 автівок

У Новограді-Волинському затримали автомобільного крадія, який обікрав щонайменше 9 автівок, про це повідомили у ГУНП області, передає "Замкова гора".
До поліції надійшло кілька повідомлень жителів м. Новограда-Волинського про крадіжки акумуляторних батарей, магнітол, відеореєстраторів та інших пристроїв із транспортних засобів. Заявники розповідали, що в більшості випадків такі неприємності траплялися вночі.
Працівники сектору кримінальної поліції Новоград-Волинського районного відділу у ході проведених заходів отримали інформацію про ймовірну причетність до вказаних діянь 40-річного місцевого жителя. Попередньо, він уночі обкрадав автівки, залишені господарями на вулицях. Нині встановлена його причетність до 9 таких фактів. А сума завданих збитків складає близько 50 тисяч гривень.
Чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, а також за зберігання і розповсюдження наркотичних речовин. Він визнав свою провину та розповів, що частину викраденого вже встиг продати. Ще частину чужого майна поліцейські вилучили.
Нині триває досудове розслідування за ст. 185 (Крадіжка) КК України. Законодавством такі протиправні діяння, вчинені повторно, караються арештом на строк від 3 до 6 місяців або обмеженням чи позбавленням волі на строк до 5 років. \
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