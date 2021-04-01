Більше тисячі нових випадків за добу - статистика захворюваності на Covid-19 на Житомирщині

За минулу добу на території області зафіксовано 1037 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померло 13 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
.
Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 01.04.2021 (за минулу добу – 31 березня) зареєстровано 1037 нових лабораторно підтверджених випадків.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 72069 випадків захворювання, 51748 людей одужали, 1215 випадків завершились летально.