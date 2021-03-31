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Коли у Житомирі відновлять навчання для школярів молодших класів

У Житомирі відновлюється очне навчання для початкової школи. Вже з 5 квітня учні 1-4 класів знову сядуть за шкільні парти. Таке рішення прийнято сьогодні, 31 березня,  на  позачерговому засіданні  міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що  відбулося в режимі онлайн.


Натомість школярі 5-11 класів  й надалі вчитимуться  з використанням технологій дистанційного навчання. 


Організацію діяльності житомирських закладів загальної середньої освіти  визначають умови обмежень «червоного» рівня епідемічної небезпеки.


“Впевнений, цей процес дистанційного навчання не дає тої якості, як навчання в класах. Тому звернемось до Міністра охорони здоров’я для того, щоб в першочерговий план вакцинації включити вчителів. Це потрібно для того, щоб вони могли й надалі працювати і нам не доводилось зупиняти очний навчальний процес”, - переконує міський голова.


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