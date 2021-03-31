Сторічного житомирянина нагородили відзнакою за заслуги перед містом (ФОТО)

У Житомирі на честь 100-річного ювілею чоловіка нагородили відзнакою «За заслуги перед містом третього ступеня». Про це повідомили у пресслужбі Житомирської міської ради.
«Поважну дату відзначив учасник Другої світової війни Іван Кульбіда. Від Житомирської міської ради вручили ветерану нагороду “За заслуги перед містом третього ступеня”», - йдеться в повідомленні.
За роки війни Іван Євдокимович отримав офіцерське звання, а потім — віддав службі 33 роки. Має численні нагороди. Після 70-ти він почав вивчати історію України та написав 7 книг про українське державотворення.
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