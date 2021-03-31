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На Житомирщині продовжують палити суху траву, за добу рятувальники 5 разів гасили палаючий сухостій

Протягом минулої доби на території області рятувальники 5 разів гасили займання сухої трави, внаслідок пожеж вигоріло 8 га сухостою, про це повідомили у пресслужбі ДСНС області, передає "Замкова гора".

Так, 30 березня о 18:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння сухої рослинності поблизу м. Коростень. Про це рятувальників сповістили місцеві жителі, які помітили сильне задимлення.

По прибуттю до місця події з’ясувалося, що на відкритій території горить сухостій на площі біля 2 га. Пориви вітру сприяли швидкому поширенню вогню в бік газорозподільної станції та дачних осель. Однак, розповсюдження полум’я на станцію зупинила оборана напередодні трактором територія навколо неї. Тому бійці ДСНС зосередили свої дії на захисті будинків. О 13:15 надзвичайники зупинили поширення вогню на площі 2 га та о 19:48 ліквідували пожежу. Бійці ДСНС не допустити розповсюдження вогню на дачні будівлі.

А в с. Десятин Коростенського району зайнялася суха трава на площі 1 га. Селянам вдалося підручними засобами загасити пожежу до прибуття підрозділу ДСНС.
Минулої доби о 18:20 ще одне займання сухостою виникло неподалік смт Великі Коровинці Чуднівського району. Там горіла минулорічна суха трава на площі 1 га. Вогонь поступово наближався до житлового сектору. Рятувальникам вдалося відбити полум’я, не допустивши його поширення на будівлі.

Також, минулої доби подібні загоряння сухотрав’я сталися в Житомирському та Овруцькому районах, внаслідок яких вогнем пройдено ще 4 га території. В обох випадках зусиллями бійців ДСНС пожежі вдалося оперативно ліквідувати та не допустити розповсюдження вогню на більші площі.

Наразі остаточні обставини усіх загорянь встановлюються фахівцями.
На Житомирщині продовжують палити суху траву, за добу рятувальники 5 разів гасили палаючий сухостій

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