На Житомирщині двоє молодиків вкрали з лісопилки електроінструменту майже на 50 тис. грн

У Новоград-Волинському районі двоє молодих парубків вкрали з лісопилки електроінструменту на майже 50 тисяч гривень, про це повідомили у відділі комунікації ГУНП області, передає "Замкова гора".
29 березня з лісопильні у с. Кленовій Новоград-Волинського району зникли електроприлади та інструменти загальною вартістю понад 48 тисяч гривень. Дільничні офіцери поліції викрили у причетності до крадіжки двох парубків. Викрадене вилучили, триває досудове розслідування.
До Новоград-Волинського районного відділу поліції звернулась 56-річна місцева жителька із заявою про викрадення електроприладів із її виробничого приміщення.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, працівники якої зафіксували всі обставини. Як з’ясувалось, правопорушники пошкодили вікно та потрапили всередину будівлі. Окрім електроприладів, із приміщення зникли й інші інструменти на суму понад 48 тисяч гривень.
Поліцейські опитали місцевих жителів та отримали свідчення про ймовірну причетність до події 18-річного місцевого жителя та його 17-річного товариша.
Хлопці визнали свою провину та розповіли, що електроінструменти та інші прилади вони заховали у полі, плануючи згодом продати. Тож викрадене поліцейські вилучили та нині триває з’ясування всіх обставин у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) КК України.
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