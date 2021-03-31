За минулу добу на території області зафіксовано 434 випадки захворювання на Covid-19

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 434 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 24 людини, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора"
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Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 31.03.2021 (за минулу добу – 30 березня) зареєстровано 434 нових лабораторно підтверджених випадки.
Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 71032 випадки захворювання, 51494 людини одужали, 1202 випадки завершились летально.