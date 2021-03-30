У Брусилові правоохоронці закрили незаконний гральний заклад

У Брусилові правоохоронці закрили нелегальний гральний заклад у центрі міста, про це повідомили у пресслужбі прокуратури області, передає "Замкова гора"
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Заклад функціонував у центрі міста, на площі Базарній, неподалік ринку, був облаштований у нежитловому одноповерховому приміщенні.
Так, процесуальними прокурорами спільно зі співробітниками СБУ в області під час санкціонованого обшуку виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, а саме: майже 20 моніторів, 17 системних блоків, майже 40 одиниць комп’ютерних комплектуючих, понад півтора десятка флеш-накопичувачів, грошові кошти, чорнові записи, чеки про сплату коштів.
Наразі до суду готується клопотання щодо накладення арешту на вилучене майно.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) проводить відділ поліції № 2 Житомирського райуправління.