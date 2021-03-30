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У Малині під колесами потяга загинула 16-річна дівчина, а в Бердичеві електричка травмувала чоловіка

У Малині під колесами пасажирського потягу загинула 16-річна дівчина, в той же день у Бердичеві електропотяг травмував чоловіка - постраждалий у реанімації, про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає "Замкова гора".

28 березня близько 23 години до поліції зателефонував черговий по станції «Бердичів» та повідомив, що на 26 кілометрі залізничної колії Шепетівка-Козятин потяг збив людину.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Бердичівського районного відділу поліції. Попередньо встановлено, що 46-річний машніст електропотягу сполученням «Шепетівка-Козятин», рухаючись у напрямку ст. Козятин травмував чоловіка. Він знаходився поблизу залізничних колій, по яким рухався потяг. Потерпілого, 36-річного жителя райцентру, госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) КК України.

Минулої доби до Малинського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничному переїзді загинула дівчина.

На місці події поліцейські встановили, що близько 23:00 годин на переїзді по вул. Базарній у м. Малині потяг сполученням «Київ - Ковель» смертельно травмував 16-річну жительку Малинської міської територіальної громади.

Відтак слідчі місцевого відділення розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276, у ході якого встановлюють усі причини та обставини події.
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