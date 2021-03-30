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На Житомирщині затримали групу наркоділків, оборот яких сягав півмільйона гривень

У Коростені поліцейські затримали групу наркоділків, які займались збутом метадону, про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає "Замкова гора".

Так, у рамках кримінального провадження поліцейські зафіксували кілька фактів продажу 29-річною організаторкою наркотичних засобів. Зокрема, 29 березня 5 грамів метадону - за 5 тисяч гривень. Відразу потому жінку затримали, а за місцем її проживання відбувся санкціонований обшук.

Також слідчі дії були проведені в будинках ще 4 членів угрупування. У результаті вилучено наркотичні засоби, ймовірно метадон та марихуану, електронні ваги для фасування доз із залишками порошку, кілька десятків мобільних телефонів, банківських карток, гроші та інші свідчення протиправної діяльності.

Встановлено, що до складу угрупування, окрім організаторки, входили ще 2 коростенців, 3 овручан та двоє засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. Ще одна 30-річна місцева жителька займалась скуповуванням та постачанням сильнодіючих лікарських препаратів. Члени злочинної групи мали чіткі функції та відповідно їх притримувались. Чоловіки, переважно, займались перекиданням розфасованих доз на територію установи виконання покарань, їх дії координували двоє засуджених. Увесь процес скеровувався та контролювався організаторкою.

Поліцейські задокументували близько півтора десятка фактів протиправної діяльності угрупування. У ході досудового розслідування встановлено, що щоденно через членів групи проходило до 70 доз закладок метадону, а щоденний оборот складав понад 6 тисяч гривень, у тому числі через банківські перерахунки.

Загалом за період документування діяльності злочинного угрупування поліцейські вилучили у його членів наркотичних засобів, за цінами чорного ринку, на суму близько півмільйона гривень.

Більшість членів угрупування уже притягувались до кримінальної відповідальності, а їх вік становить від 25 до 37 років. Нині їм загрожує покарання (ч. 2 ст. 307 ККУ) у вигляді ув’язнення на термін від 6 до 10 років з конфіскацією майна.
На Житомирщині затримали групу наркоділків, оборот яких сягав півмільйона гривень


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