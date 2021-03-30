У Житомирі біля автовокзалу вантажівка насмерть збила жінку, про це повідомляє кореспондент "Замкової гори".
Аварія сталась сьогодні близько 9-ої ранку. За інформацією свідків, жінка почала переходити дорогу у невстановленому місці вслід за своїм знайомим. Чоловік встиг проскочити, а от жінка потрапила під колеса вантажівки.
"Я її не бачив, виїжджав з вигрузки, подивився наліво - машин немає - все нормально. В полі зору я її не бачив, почав їхати не вздовж бордюру, а ще й взяв з запасом, відчуваю, що щось підскочила машина - я в зеркало, а вона під колесами. Чи то вона в сліпу зону потрапила, чи що", - каже водій вантажівки Володимир.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції, від отриманих травм жінка загинула на місці пригоди.
"Нині встановлено, що загинула жінка 1974 року народження, жителька Житомира. Наразі фіксуються всі обставини ДТП", - зазначила речниця поліції області Алла Ващенко.
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