Китайська компанія, з якою розірвали контракт через невиконання зобов'язань з будівництва об'їзної Житомира, оскаржила розірвання договору

Китайська компанія «SINOHYDRO», яка не виконала взятих на себе зобов’язань, оскаржила рішення про розірвання з нею контракту Укравтодором, про це повідомили на офіційній сторінці у ФБ відомства, передає "Замкова гора"
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Китайський підрядник подав скаргу до Ради з врегулювання спорів – цей орган призначений у межах контракту.
Рішення Ради з врегулювання спорів
Рішенням пана Махадева Гопіната, арбітра Міжнародної асоціації інженерів-консультантів (FIDIC), розірвання контракту Укравтодором визнано неправомірним. Відповідно до цього рішення, 10,3 млн євро, інкасованих Укравтодором за банківськими гарантіями, які китайська компанія «SINOHYDRO» надала відповідно до умов контракту, мають бути повернені підряднику.
Фактично, з даним рішенням вина підрядника щодо неспроможності виконати контрактні зобов’язання повністю перекладається на замовника, яким є Укравтодор. Держагентство автомобільних доріг готує офіційну незгоду з рішенням та повідомлення про намір розпочати арбітраж.
Нагадаємо, торік у жовтні Укравтодор розірвав контракт на будівництво обходу міста Житомир на М-06 Київ – Чоп з підрядником «SINOHYDRO». Об’єкт фінансувався за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком.
Будівельні роботи мало бути виконані протягом 2 років, однак за цей період та відведений подовжений строк підрядник виконав 50% робіт, які були передбачені контрактом.
Зазначимо, що значна частина робіт виконана із суттєвими порушеннями технології будівництва, роботи визнані дефектними та підлягають повторному виконанню.