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За минулу добу на території області 169 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію

Протягом минулої доби на території області зафіксовано 169 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, від ускладнень, викликаних хворобою, померли 12 людей, про це повідомили у обласному лабораторному центрі, передає "Замкова гора".

Як повідомив заступник директора ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр” Юрій Лутай, станом на 09:00 30.03.2021 (за минулу добу – 29 березня) зареєстровано 169 нових лабораторно підтверджених випадки.

Зазначимо, що всього з початку пандемії на території області зафіксовано 70598 випадків захворювання, 50763 людини одужали, 1178 випадків завершились летально.
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