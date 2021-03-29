Обласна рада планує купити лінійний прискорювач для «Житомирського онкологічного диспансеру» за 100 мільйонів

Житомирська обласна рада має намір придбати лінійний прискорювач для Житомирського обласного онкологічного диспансеру. Вартість такого обладнання становить близько 100 мільйонів гривень. Про це повідомили у пресслужбі обласної ради.

«Наразі майже 2 тисячі жителів Житомирщини потребують променевої терапії, 120 осіб мають проходити цю процедуру щоденно. Гамма-апарат, який лікує людей шляхом гамма-променів, в області на даний час один. Втім, променева терапія, це лише один із методів лікування хворих. Лінійний прискорювач, на відміну від нього, працює шляхом дії електронів і впливає виключно на пухлину. Тому, у пацієнтів відзначають більшу ефективність і зменшення ускладнень після променевої терапії. Відповідно по аналізу кількості жителів, наша область потребує чотири лінійних прискорювачів. Проте зараз, у нас немає жодного. Питання придбання хоч одного, це вже крок уперед», - розповів директор онкодиспансеру Ігор Сабадаш.

За словами заступника голови обласної ради, в Житомирському онкологічному диспансері немає можливості надавати професійне точкове лікування раку, а придбання лінійного прискорювача - шанс врятувати не одне життя.

«Наші мешканці змушені шукати вихід в інших областях. До прикладу, у Рівненській області працює два прискорювачі. Тому дане питання напрочуд важливе. Ми хочемо публічно пройти всі обговорення, щоб ні в кого не виникало питання про необхідність придбання даного обладнання. Зрозуміло, що ціна питання приблизно 100 мільйонів гривень. Таких коштів в обласному бюджеті немає, тому ми хочемо розглянути усі можливі варіанти: лізинг, співфінансування, кошти меценатів. Ми ставимо амбітні плани – встановити лінійний прискорювач вже цього року», - зазначив заступник голови обласної ради Володимир Ширма.

Під час засідання робочої групи повідомили, що минулого року з державного бюджету виділено 4 млн грн для реконструкції бункеру в онкодиспансері. За ці кошти було виготовлено ПКД.





Наразі проходять оцінки щодо того, якого типу апарат можливо встановити. Зокрема, розглядають варіант встановлення прискорювача відкритого типу, адже він надає більший спектр послуг. Проте, це понесе за собою додаткові ремонтні роботи вже наявного приміщення через особливості роботи самого апарату.





Також керівництво облради має намір звернутися до народних депутатів України щодо сприяння у вирішенні питання виділення з державного бюджету у 2021 році області цільової субвенції на придбання лінійного прискорювача.